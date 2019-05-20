كاميرا سوبر كورة.. والد الننى يكشف إنتمائه للأهلى أم الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ناصر الننى، والد الدولى المصرى محمد الننى لاعب وسط أرسنال الإنجليزى، ناديه المفضل ما بين ناديى الأهلى والزمالك والنادي الذى يفضل تشجيعه. لمشاهدة تصريحات ناصر الننى لسوبر كورة بالصوت والصورة اضغط هنا..

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