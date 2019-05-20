المركز الأوليمبى يستضيف المعسكر المغلق لمنتخب آنسات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الأوليمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى المعسكر التدريبى المغلق لمنتخب مصر لآنسات كرة السلة تحت 16 سنة، والذى يستعد للمشاركة فى البطولة الأفريقية برواندا. ويتكون الجهاز الفنى لمنتخب السلة من: على هاشم المدير الفنى وعمرو عاصم مدرباً عاماً، وكريم إسماعيل مدرب، ودكتور أحمد إبراهيم مخططا للأحمال، ودكتورة هالة حسام أخصائى نفسى، ودكتورة أسماء سيد، وكل من كابتن آلاء خالد وآلاء مصطفى إدارى الفريق.

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