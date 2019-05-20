شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسلة يجهز سموحة لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استعداد الفريق الأول لكرة السلة بنادى سموحة لاستئناف الأدوار النهائية لبطولة أفريقيا والمقرر انطلاقها يوم 24 الحالى، يواجه الفريق اليوم منتخب مصر لكرة السلة فى لقاء ودى هو الثانى على التوالى بينهما، فى إعداد قوى للغاية، ويسافر فريق سموحة إلى أنجولا غدا الثلاثاء.

ويتدرب الفريق بقوة يوميا من أجل الحلم الأفريقى كما يتدرب المنتخب الوطنى بصالة سموحة فى معسكر إعداد قوى.

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ويضم الفريق: أشرف ربيع وشريف الدياسطى وحمد فتحى ومروان سرحان وإبراهيم خالد ومحمد القوصى، وتامر مصطفى ورؤوف مصطفى وأحمد عزب وعمر عزب وجيمس جاستيس، وأدموف ساكا وأوجستين أوكشن ومحمد السيد عطيه ومحمود الزيات وفتحى زكى وأحمد تربس.

بينما يضم الجهاز الفنى: الكابتن أشرف توفيق مدير فنى والكابتن أيمن المطراوى مدرب عام والكابتن محمد رزق مدرب، والدكتور محمد جمال مدرب أحمال والدكتور تامر إبراهيم طبيب والكابتن عماد هاشم المدير الإدارى والكابتن عبد الرحمن مصطفى تقنى، وتحليل والكابتن حماده عبد العزيز مهمات.