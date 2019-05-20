شكرا لقرائتكم خبر عن عمر بسام يستمر فى برنامجه العلاجى قبل موقعة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر عمر بسام مهاجم إنبى، فى برنامجه العلاجى على هامش تدريبات الفريق البترولى، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التى ستقام غدا الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، فى الجولة 33 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتضاؤلت فرص لحاق عمر بسام بمواجهة المقاصة حيث تعافى من إصابة الساق ولكنه ينفذ برنامجاً تأهيلياً بتدريبات الفريق البترولى من أجل تجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق بأفضل صورة حتى لا تعاوده الإصابة.

ومن المقرر أن يحدد جهاز إنبى موقف عمر بسام من مواجهة المقاصة وفقا للمران الأخير المقام حاليا ضمن الاستعدادات الأخيرة لمباراة الغد والتى يسعى فيها الفريق البترولى لحصد الثلاث نقاط لتأمين موقفه بشكل نهائى من البقاء فى الدورى حيث يحتل إنبى حاليا المركز التاسع برصيد 36 نقطة.