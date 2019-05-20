شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المالى يحسم عروض تسويق "سيسيه" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رازق سيسيه لاعب الاتحاد السكندرى، عدد من العروض من أندية خليجية من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهوره بمستوى مميز مع زعيم الثغر خلال فترة إعارته من الزمالك للنادى السكندرى.

وينتظر سيسيه انهاء موسمه الحالى مع الاتحاد السكندرى من أجل تقديم العروض بشكل رسمى للزمالك لحسمها خاصة بعد صعوبة تواجده فى صفوف النادى الابيض نظرا لوجود أكثر من 4 لاعبين أجانب.

ومن المنتظر، أن يحسم المقابل المادى الوجهة القادمة للايفوارى سيسيه خاصة فى وجود رغبة من الاتحاد السكندرى فى الإبقاء عليه بالموسم الجديد، وستحسم ادارة النادى الابيض هذا الملف بشكل نهائى عقب انتهاء موسم.