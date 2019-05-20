شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يدعم اللاعبين بمكالمة أمريكية قبل مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس محمد فرج عامر على دعم ومساندة فريقه قبل مواجهة بتروجت غدا الثلاثاء باستاد المكس فى الجولة الـ33 للدورى. وأجرى عامر اتصالا هاتفيا باللاعبين والجهاز الفني خلال تواجده فى مهمة عمل خاصة بأمريكا، وشدد على ثقته فى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن. وقال رئيس النادي للاعبين: "نحترم الجميع ولا نقلل من شأن أحد، ولكن لكل مجتهد النصيب والنجاح، سوف أشاهد المباراة وكلي أمل وثقة في الفوز باذن الله".

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