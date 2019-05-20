شكرا لقرائتكم خبر عن "الكورة فى ملعبك".. على ماهر: دكة الأهلى أحسن من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ماهر، نجم الأهلى والكرة المصرية السابق المدير الفني الحالى لإنبي، يتحدث عن تحدياته الكروية فى مجال التدريب، ويكشف رأيه فى العديد من الملفات الكروية، بجانب إلقاء الضوء على بعض جوانب حياته الخاصة فى حلقة جديدة من برنامج الكورة فى ملعبك عبر سوبر كورة.

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