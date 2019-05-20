شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار لا تفوتك اليوم الاثنين 20/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 20/5/2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، حيث نرصد لكم في السطور القادمة أخبارا لا تفوتك اليوم..

الأهلي يفسر سبب ارتداء أيمن أشرف قناعاً فى المباريات

فسر الجهاز الطبي للأهلى سبب ارتداء أيمن أشرف مدافع الفريق قناعا خاصا خلال مباريات الفريق فى الفترة الحالية، بعد إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدوري العام

قدم الرباعى الأفريقى بصفوف فريق النجوم، لاما كولين، ومايكل أزخومين، وديدير كوريه، وتوسن أوميليه، شكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد إدارة ناديهم، بسبب التأخر فى صرف مستحقاتهم المالية.

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بتعيين الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل ببرج العرب.

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دخل عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى، قبل إعلان قائمة الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

يسود اتجاه داخل مجلس إدارة مصر المقاصة نحو الإستعانة بمدير فنى أجنبى فى الموسم المقبل خلفا لطلعت يوسف الذى رحل منذ لقاء الإتحاد السكندرى الأخير بالدورى .

تلقى نادى الزمالك، إخطارا رسميا اليوم من مسئولى نادي نهضة بركان المغربى، بشأن برنامج الفريق المغربى فى القاهرة استعدادا لخوض لقاء إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر له يوم الأحد المقبل بين الفريقان على ملعب برج العرب.