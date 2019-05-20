شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لا ينسى.. الأهلى يفوز على ريال مدريد بهدف صنداى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مباراة تاريخية نجح النادى الأهلى فى الفوز على العملاق الإسبانى ريال مدريد بهدف نظيف لصنداى أولسيه من تمريرة رائعة لحسام غالى بعد المرور من حارس المرمى الإسبانى. وكان الأهلى قد فاز بلقب نادى القرن الأفريقى من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

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