على باب الخروج.. من يطاله التغيير في بيراميدز؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن تعديلات جذرية منتظرة فى ناديه استعدادا للموسم الجديد الذى يشهد الظهور الأول للأسيوطي سابقاً ببطولات أفريقيا.

وضمن بيراميدز الذى يحتل المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 66 نقطة المشاركة ببطولة الكونفيدرالية أو دوري أبطال أفريقيا إلا أنه فقد الفرصة فى الفوز بالبطولة.

وقال آل الشيخ فى الساعات الأولى من صباح السبت الماضى عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": يوجد العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين لبيراميدز استعدادًا للموسم القادم وأيضًا هناك تعديلات جذرية في مجلس الإدارة وهيكلة النادي ستثمر إن شاء الله عن فريق لا يقهر.

البدري

حسام البدري رئيس فريق العمل قد يطاله التغيير سواء لرغبته فى العودة إلى التدريب مجاله الذى برع فيه أو لرغبة الإدارة فى إعادة الهيكلة والاعتماد على أسماء أكثر خبرة وعلماً ودراية بإدارة المنشآت الكبيرة والمحترفة.

البدري الذى عمل طوال مشواره عقب اعتزال الكرة مديراً فنياً فى قطاع الناشئين فى الأهلي ثم مدربا مساعدا ومدرباً عاماً وقائماً بأعمال مدير الكرة قد يتحول إلى مستشار أو عضو للجنة الكرة.

الإشراف والمنظومة الإعلامية

أحمد حسن عميد لاعبي العالم قد يدخل ضمن دائرة الهيكلة ليتحول إلى مدير للكرة أو مدير رياضي فى الإدارة التى يرأسها محمد جمال العاصي بكفاءة.

المنظومة الإعلامية ليست أيضاً ببعيدة عن التغيير والتحول إلى محترفة خبيرة تقدم وتساعد فى توضيح وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للنادي بشكل علمي ومتخصص وعلى دراية بالمتطلبات الجديدة للنادي.

دياز

ألمح آل الشيخ عن تغيير سيطال الجهاز الفني وهو ما يقرب الأرجنتيني المدرب الأغلى فى مصر والشرق الأوسط من الرحيل بعد تعثره فى ثلاث مباريات على التوالي فى الدوري أمام المصري ومصر المقاصة ووادي دجلة.

دياز الذي لقبه آل الشيخ بـ"الداهية" فاز على الأهلي والزمالك ورغم ذلك لم يرتق الأداء للجيد فالمدرب لجأ إلى خطط دفاعية لفوز غير مقنع على المنافس الأحمر تحديداً.

ويبرز البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني الأسبق للهلال السعودي والذي يرتبط مع آل الشيخ بعلاقة قوية ومشروع أكاديمية خيرية لكرة القدم، لاكتشاف المواهب وتطويرها بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

جورجي جيسوس واحد من أفضل المدربين على مستوى أوروبا وقام ببناء فريق جيد للهلال الذى رحل عنه ليخسر الزعيم لقب بطولة الدوري والبطولة العربية والكأس.

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سيفونتي

رحيل الإكوادوري جون سيفونتي الملقب بـ"الدبابة البشرية" مهاجم بيراميدز وهداف الدوري الإكوادوري السابق أصبح مسألة وقت بعد المردود الضعيف الذى قدمه مع فريقه.

المهاجم الذى جاء من نادي يونيفيرسيداد كاتوليكا الإكوادوري لبيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية أصبح المهاجم رقم 3 في الفريق بعد السوري عمر خربين والصاعد ناصر منسي.

بينافينتي

البيروفي كريستيان بينافينتي هو الآخر أصبح مرشحأً بقوة من الخروج بسبب المستوى العادي الذى ظهر به مع الفريق وعدم قدرته على صنع الفارق بالمقارنة من الثنائى الآخر، البرازيلي كينو والبوركينابي إيرك تراوري.

وتعاقد بيراميدز مع بينافينتي الذى يلقب بـ"رونالدينيو بيرو" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من رويال شارلرو البلجيكى.

مرعي - حمدي

تعاقد بيراميدز مع المهاجم عمرو مرعي من النجم الساحلي التونسي فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكنه لم يستطع اللعب للفريق بسبب ظروف التجنيد وهو أيضاً ما يواجه محمد حمدي الظهير الأيسر الأساسي الذى جاء من المصري البورسعيدي.

ويبرز حل إعارة الثنائي خلال فترة تجنيدهما كحل من الحلول المتاحة.

الثنائي السوري

مع قرار اتحاد الكرة بإلغاء معاملة اللاعب السوري كمصري فإن الثنائى السوري عمر خربين وعمر الميداني سيصبحان خارج الحسابات أو على أقل تقدير المدافع الدولي.

ويقدم الثنائي أداء رائعاً مع بيراميدز وأصبحا من العناصر الأساسية للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وحصل بيراميدز على خدمات خربين من الهلال السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فى الشتاء الماضي فيما تعاقد مع الميداني فى صفقة انتقال حر.

التغيير أيضاً قد يشمل المجموعة القديمة التى تحولت من الأسيوطي لبيراميدز وعلى رأسها شريف دابو ومهند لاشين.

وكان تركي قد قال الأسبوع الماضي إن قيمة الصفقات المتوقعة للفريق في الموسم المقبل تصل إلى ٨٠٠ مليون جنيه.