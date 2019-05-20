تشامبرلين ينشر فيديو لصلاح خلال رحلة ليفربول إلى إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: نشر حساب ليفربول بالعربي عبر موقع انستجرام مقطع فيديو مصور للنجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، أثناء نومه في طائرة الفريق المتجهة إلى ماربيلا بإسبانيا. وقام ألكسندر تشامبرلين، زميل صلاح في الفريق بتصوير اللاعب المصري أثناء نومه، ونشره عبر حسابه على "انستجرام" معلقا بعبارة " الملك المصري يحتاج للنوم كثيرا". وجاء تصوير الفيديو، خلال رحلة فريق ليفربول المتجهة إلى مدينة ماربيلا بإقليم مالجا الإسباني، حيث سيعسكر الريدز هناك استعدادا لمواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام. ومن المقرر أن يصطدم فريق ليفربول بنظيره توتنهام مساء يوم السبت الموافق الأول من يونيو 2019، والذي سيحتضنه ملعب "واندا متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

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