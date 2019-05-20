بالصور.. احتلال مانشستر.. جماهير السيتي تحتفل بالرباعية التاريخية مع فريقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

انتشرت جماهير مانشسر سيتي في مدينة مانشستر الإنجليزية احتفالاً بالرباعية التاريخية التي حققها الفريق السماوي هذا الموسم واكتساح كل البطولات المحلية في إنجلترا.

نادي مانشستر سيتي حصل على تصريح بموكب احتفالي في مدينة مانشستر وسط الحشود الجماهيرية اليوم 20 مايو، من أجل الاحتفال مع جماهيره بنهاية الموسم وفي جعبته 4 كؤوس محلية.

مانشستر سيتي بدأ الموسم بالفوز بكأس السوبر الإنجليزي (الدرع الخيرية)، ثم حصد كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، وتوج بالبطولة الأهم (البريميرليج)، ثم اختتم الموسم ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

Advertisements

فريق السيتي بالكامل حضر الاحتفال في حافلات مكشوفة للمرور بين الجماهير والاحتفال معهم بالكؤوس الأربعة، وذلك في حضور كل أعضاء الجهاز الفني وعلى رأسهم بيب جوارديولا.

السيتي واصل تحطيم الأرقام القياسي في عهد جوارديولا وأصبح أول نادي في تاريخ إنجلترا يحتكر كل البطولات المحلية خلال موسم واحد.

قائد الفريق فينسنت كومباني حضر الاحتفال كأخر مرة يظهر فيها كلاعب لمانشستر سيتي بعد أن أتم انتقاله إلى نادي اندرلخت ليقوم بتدريبه في الموسم المقبل وفي نفس الوقت يشارك في الملعب كقلب دفاع.