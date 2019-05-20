قرار مهم من سان جيرمان بخصوص مبابي

أكد حامل لقب الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، أن علاقته بمهاجمه الشاب كيليان مبابي ستستمر في الموسم المقبل، وذلك بعد تصريحات للأخير ألمح فيها الى إمكان رحيله إلى مكان آخر.
نشر النادي عبر حسابه على تويتر نصاً مكتوباً على صورة للاعب الشاب جاء فيه: “روابط قوية جداً تجمع باريس سان جيرمان بكيليان مبابي منذ عامين، والحكاية المشتركة ستتواصل في الموسم المقبل”.
وأثار مبابي علامات استفهام حول مستقبله بقوله بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2018-2019: “الوقت حان لتحمّل مسؤوليات أكبر، ربما في باريس سان جيرمان، أو في مكان آخر”.
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