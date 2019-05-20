الحي البحري يفوز على زينهم بضربات الجزاء في دوري الصم والبكم

أقيمت المباراة الأولى ضمن مباريات الادور النهائية للدورى الممتاز لكرة القدم للصم للموسم الرياضى ٢٠١٨ - ٢٠١٩ على الملعب الدولى بالمركز الأولمبى بالمعادى، بين مركز شباب زينهم و مركز شباب الحى البحرى. وانتهت المباراة بفوز الحى البحرى على زينهم ( بنتيجة ٩ / ٨ ) بضربات الجزاء. وبهذا الفوز يصعد الحى البحرى للمباراة النهائية ليلتقى مع الفائز فى مباراة مركز شباب السنبلاوين و مركز شباب عين الصيرة التى سوف تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب المركز الأولمبي. وحرصت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية على التقدم بخالص التهانى لفريق مركز شباب الحى البحري متمنية التوفيق لجميع فرق الصم فى مصر.

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