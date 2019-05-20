الهلال يتعادل إيجابيًا مع الدحيل في دوري أبطال آسيا

تعادل لهلال السعودي أمام الدحيل القطري إيجابيًا، بهدفين لكل منهما، على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة

دوري أبطال آسيا.

افتتح التسجيل كريم العربي الهدف

الأول لدحيل، في الدقيقة 15، قبل أن يسجل جوميز مهاجم الهلال هدف التعادل في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل جوميز هدف الهلال الثاني، في الدقيقة 55، ثم سجل خالد منير أبوبكر مزيد لاعب الدحيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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وبتلك النتيجة أصبح الهلال 13 نقطة في المركز الأول، والدحيل في المركز الثاني، 9 نقاط، وتأهلا بشكل رسمي إلى الدور القادم.