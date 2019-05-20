يستضيف، فريق النصر الإماراتي نظيره الزوراء العراقي مساء غد الثلاثاء، على ملعب زعبيل بنادي الوصل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
ويسعى فريق النصر لتكرار فوزه على الزوراء في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة، كما يستهدفالعالمي تحقيق الانتصار الثاني بعد أن سقط في فخ الهزيمة بالجولتين الأولى والثانية أمام الوصل الإماراتي .
موعد مباراة النصر والزوراء
تنطلق مباراة النصر والزوراء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،
والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ،
والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء
تذاع مباراة النصر والزوراء بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة.
معلق مباراة النصر والزوراء
يعلق على مباراة النصر والزوراء الملق خالد الغول.
ويدخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط بالمجموعة الأولى، بينما يحتل الزوراء المركز الثالث برصيد 5نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة النصر الإماراتي والزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.