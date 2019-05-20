موعد مباراة النصر الإماراتي والزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف، فريق النصر الإماراتي نظيره الزوراء العراقي مساء غد الثلاثاء، على ملعب زعبيل بنادي الوصل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى فريق النصر لتكرار فوزه على الزوراء في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة، كما يستهدف

العالمي تحقيق الانتصار الثاني بعد أن سقط في فخ الهزيمة بالجولتين الأولى والثانية أمام الوصل الإماراتي .

موعد مباراة النصر والزوراء

تنطلق مباراة النصر والزوراء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ،

والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء

تذاع مباراة النصر والزوراء بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة.

معلق مباراة النصر والزوراء

يعلق على مباراة النصر والزوراء الملق خالد الغول.

ويدخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط بالمجموعة الأولى، بينما يحتل الزوراء المركز الثالث برصيد 5نقاط.