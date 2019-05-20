اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الاهلي والمقاولون لما بعد أمم أفريقيا

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، حقيقة ما تردد عن تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون بالدوري يوم 28 مايو الجاري، لما بعد كأس الأمم الأفريقية. وأكد بالدوري يوم 28 مايو الجاري، لما بعد كأس الأمم الأفريقية. وأكدعامر أن ماتردد في هذا الشأن غير صحيح، مؤكدًا إقامة المباراة في موعدها وعدم حدوث أي تعديلات أو تغييرات في موعد اللقاء.

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