اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الاهلي والمقاولون لما بعد أمم أفريقيا

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، حقيقة ما تردد عن تأجيل لقاء الأهلي والمقاولونبالدوري يوم 28 مايو الجاري، لما بعد كأس الأمم الأفريقية. وأكد
عامر أن ماتردد في هذا الشأن غير صحيح، مؤكدًا إقامة المباراة في موعدها وعدم حدوث أي تعديلات أو تغييرات في موعد اللقاء.
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