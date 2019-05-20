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الاتحاد السكندري يختتم استعداداته لمباراة طلائع الجيش اليوم

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يختتم نادي الاتحاد السكندري، بقيادة حلمي طولان المدير الفني للفريق، في العاشرة مساء اليوم، استعداداته  لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع

الجيش غدًا، على استاد العسكري، ضمن منافسات الأسبوع الـ٣٣ من الدوري الممتاز.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على طلائع

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الجيش، في العاشرة مساء غد الثلاثاء، علي ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل أن الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد ٣٦ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

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