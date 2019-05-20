الاتحاد السكندري يختتم استعداداته لمباراة طلائع الجيش اليوم

يختتم نادي الاتحاد السكندري، بقيادة حلمي طولان المدير الفني للفريق، في العاشرة مساء اليوم، استعداداته لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.
ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة طلائعالجيش غدًا، على استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الأسبوع الـ٣٣ من الدوري الممتاز.
ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على طلائع
ويحتل أن الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد ٣٦ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.
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