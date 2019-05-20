٢٠ لاعبًا في قائمة المقاصة لمواجهة إنبي

اختار جمال عمر، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، ٢٠ لاعبًا، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الاثنين، استعدادا لمباراة إنبي، المقرر أقامتها في العاشرة مساء، غدا الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت في الأسبوع 33 بالدوري.

واللاعبون المختارون هم : محمد كوكو - بلتاجي سمير لحراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي - محمد دبش _ طه عادل - أحمد محسن -

حسني فتحي - عصام صبحي- عاصم سعيد - هاني سعيد - محمد دسوقي- محمد توني - وليد عادل - مصطفى شبيطة - محمد رمضان - شيملس بيكلي - باولن فوافي- ميدو جابر - مروان حمدي - جون أنطوي. ويغيب عن الفريق احمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي، واسامه جلالللإصابة، بينما يعود للفريق حسني فتحي بعد غياب أكثر من عام للإصابة.

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من جانبه أكد وليد هويدي ، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة ، أهمية مباراة انبي ،وحصد النقاط الثلاث ، من أجل التمسك بأمل المنافسة على المركز الرابع ، مع اندية المصري والمقاولون العرب من أجل العودة للمشاركة بالبطولات الأفريقية.

وأوضح هويدي، بأن المباراة صعبة، في ظل دخول فريق أنبي مع الأندية المهددة بالهبوط لدوري المظاليم. ويدخل المقاصة ، مباراة إنبي محتلا المركز السادس ، برصيد 45 نقطة.