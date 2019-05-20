كريستيانو رونالدو يطلب من مورينيو تدريب يوفنتوس

طلب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، من مدربه السابق، جوزيه مورينيو، القدوم إلى تورينو من أجل تدريب يوفنتوس خلفًا ماسيمليانو أليجري.
وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن رونالدو أتصل بمورينيو من أجل تولي القيادةالفنية لليوفي في الموسم المقبل، وأكد لإدارة النادي الإيطالي انه ليس لديه مشكلة في وصول مورينيو إلى يوفنتوس.
وأضافت الصحيفة أن رونالدو أتصل به هذا الصباح
جدير بالذكر، أن المدرب البرتغالي مورينيو أكد سيواصل التدريب في الموسم المقبل، وأنه أمامه عروض لفرق كبيرة، وسوف يعلن عن وجهته خلال الأيام المقبلة.
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