كريستيانو رونالدو يطلب من مورينيو تدريب يوفنتوس

طلب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، من مدربه السابق، جوزيه مورينيو، القدوم إلى تورينو من أجل تدريب يوفنتوس خلفًا ماسيمليانو أليجري.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن رونالدو أتصل بمورينيو من أجل تولي القيادة

الفنية لليوفي في الموسم المقبل، وأكد لإدارة النادي الإيطالي انه ليس لديه مشكلة في وصول مورينيو إلى يوفنتوس.

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وأضافت الصحيفة أن رونالدو أتصل به هذا الصباح

واخبره بأنه لاعب مُحترف وبأن مشاكلهم ليس لها وجود في الملعب، لافتة إلى أن رونالدو يقنع الإدارة على التعاقد مع مورينيو.

جدير بالذكر، أن المدرب البرتغالي مورينيو أكد سيواصل التدريب في الموسم المقبل، وأنه أمامه عروض لفرق كبيرة، وسوف يعلن عن وجهته خلال الأيام المقبلة.