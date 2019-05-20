اخبار الرياضه

كريستيانو رونالدو يطلب من مورينيو تدريب يوفنتوس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طلب نجم يوفنتوس الإيطالي، من مدربه السابق، جوزيه مورينيو، القدوم إلى تورينو من أجل تدريب يوفنتوس خلفًا ماسيمليانو أليجري.

 

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن رونالدو أتصل بمورينيو من أجل تولي القيادة

الفنية لليوفي في الموسم المقبل، وأكد لإدارة النادي الإيطالي انه ليس لديه مشكلة في وصول مورينيو إلى يوفنتوس.

 

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن رونالدو أتصل به هذا الصباح

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
واخبره بأنه لاعب مُحترف وبأن مشاكلهم ليس لها وجود في الملعب، لافتة إلى أن رونالدو يقنع الإدارة على التعاقد مع مورينيو.

 

جدير بالذكر، أن المدرب البرتغالي مورينيو أكد سيواصل التدريب في الموسم المقبل، وأنه أمامه عروض لفرق كبيرة، وسوف يعلن عن وجهته خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يطلب من مورينيو تدريب يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا