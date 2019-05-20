عطية صابر: أنتظر مواجهة الأهلي بفارغ الصبر

قال عطية صابر المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أن مواجهة الأهلي ستكون الأولى له كمدرب، لذلك لديه حماس كبير يسعى لنقله للاعبي الفريق قبل القمة.

ويواجه الإسماعيلى نظيره الأهلى بعد غدٍ الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 ببطولة

الدوري الممتاز.

وأضاف صابر أن الفريق سيلعب أمام الأهلى بحذر شديد، وحرصوا على دراسة نقاط القوة والضعف لديه من أجل الحد من خطورته.

وأشار صابر أن مواجهة الأهلى كان ينتظرها بفارغ الصبر فى ظل حجم الاهتمام الاعلامى

والجماهيرى بتلك المباراة.

وأختتم مدرب الإسماعيلي أن أفضل مباراة له ضد الأهلى فى موسم 2001-2002 الذى حققوا فيه لقب الدورى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي 4/4 ، وقال إنه قام بتسديد ركلة الجزاء الأخيرة والتى ساهمت فى الابقاء على حظوظهم فى الدورى، وقال أن مدربه محسن صالح بعدها وصفه بـ"التلم" ووضعه بعدها اللاعب رقم 1 فى تسديد ركلات الجزاء.