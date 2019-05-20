جيانا فاروق تصل القاهرة بعد المشاركة في الدوري العالمي للكاراتيه بتركيا

عادت إلى القاهرة، اليوم الاثنين، البطلة العالمية جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بعد المشاركةفي الدوري العالمي للكاراتيه في تركيا بعد إصرار البطلة
وتمسكت جيانا بالمشاركة في البطولة نظرا لأهميتها في التصنيف المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.
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