جيانا فاروق تصل القاهرة بعد المشاركة في الدوري العالمي للكاراتيه بتركيا

عادت إلى القاهرة، اليوم الاثنين، البطلة العالمية جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بعد المشاركة في الدوري العالمي للكاراتيه في تركيا بعد إصرار البطلة في الدوري العالمي للكاراتيه في تركيا بعد إصرار البطلةعلي المشاركة رغم الإصابة في الركبة قبل البطوله بأسبوع. وتمسكت جيانا بالمشاركة في البطولة نظرا لأهميتها في التصنيف المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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