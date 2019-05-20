بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من المغرب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من المغرب مساء اليوم الا20ثنين عقب مواجهة فريق نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والتي عقب مواجهة فريق نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والتيأقيمت بينهما أمس الأحد. ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق نهضة بركان في إياب النهائي الإفريقي الأحد المقبل في استاد برج العرب بالإسكندرية.

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