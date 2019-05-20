اونلاين | livehd7 الاهلي وباختاكور الاوزبكي كورة ستار بدون تقطيع shoot تابع لايف والشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر livehd7 الاهلي وباختاكور الاوزبكي كورة ستار بدون تقطيع shoot تابع لايف والشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم الاثنين مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم حينما يستضيف فريق النادي الأهلي السعودي ضيفه فريق نادي باختاكور الأوزبكي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد مدينة الملك عبد الرياضية في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وقبل اللقاء تمكن فريق باختاكور الأوزبكي من حصد ثمانية نقاط وضعته في المركز الثاني خلف السد القطري الذي حسم تأهله كمتصدر للمجموعة.

في المقابل يحتل رفقاء السوري عمر السومة المركز الثالث برصيد ستة نقاط ويطمح الفريق إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط للوصول إلى الدور ثمن النهائي.

Advertisements

وكان باختاكور قد حسم مباراة الجولة الثانية على ملعبه باختاكور المركزي بهدف واحد مقابل لا شيء عن طريق لاعبه مارات بيكماييف.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ويعلق عليها الثنائي حفيظ دراجي وخالد الحدي وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.