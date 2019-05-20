اونلاين | YouTube الاهلي وباختاكور يلا شوت تابع لايف Kora-star مشاهدة بث مباشر رابط مباراة الاهلي ضد باختاكور yallashoot رابط

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نتابع معكم اليوم بث مباشر الاهلي وباختاكور، على ملعب الجوهرة المشعة تنطلق المباراة الهامة اليوم الإثنين 20 مايو 2019، مباراة الجولة السادسة والأخيرة في مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، مباراة العودة اليوم بين الاهلي وباختاكور، نادي أهلي جدة ضد باختاكور الأوزباكستاني، وذلك في السعودية اليوم، ونرصد معكم رابط الاهلي وباختاكور، يلا شوت الأهلي اليوم Livehd7 تابع لايف الاهلي وباختاكور اليوم.

مباراة الاهلي وباختاكور اليوم الإثنين 20 مايو 2019 بطولة دوري أبطال آسيا الجولة السادسة التي تحدد المتأهل للدور المقبل، والمباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” تعليق جفيظ دراجي وخالد الحدي، مباراة المجموعة الرابعة تنطلق على قناة بي إن سبورت إتش دي 2 وعلى قناة الكأس 8 إتش دي

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نادي باختاكور من أوزباكستان يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما أهلي جدة يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ومباراة اليوم هي الأخيرة في مرحلة المجموعات، حيث تحدد المتأهل للدور المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، فهي مباراة غاية في الأهمية مساء اليوم.

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مباراة العودة اليوم الاهلي وباختاكور، وانتهت مباراة الذهاب على ملعب باختاكور بنتيجة 1-0 سجله اللاعب مارت بيكمايف، وبدأت لقاءات الاهلي وباختاكور منذ عام 2005 ويعتبر نادي باختاكور من الأندية الصعبة نسبيًا أمام أهلي جدة، ولكن مباراة اليوم في ملعب أهلي جدة ووسط جماهيره، فهو يمتاز بهذه الميزة بمباراة اليوم.

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تم تقديم عدد 37 تذكرة مجانية من قبل أعضاء نادي أهلي جدة للجماهير، ونرصد معكم مباراة العودة اليوم، وقال المدير الفني يوسف عنبر أنه يتسلح بخماسية مباراة الإتفاق الماضية في آخر جولات الدوري السعودي.

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