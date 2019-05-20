اونلاين | كورة ستار EL hilal مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث حي رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر dawri plus ksa

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بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والدحيل، بعد سنوات من الغياب عن الألقاب القارية تأمل جماهير زعيم الكرة السعودية التتويج بلقب دوري أبطال اسيا لهذا الموسم، وبالرغم من نجاح الفريق ببلوغ ثمن نهائي المسابقة لهذا الموسم مبكراً، إلا أن الفوز على الدحيل في مباراة اليوم يعتبره الكثيرون هاماً للفريق في تلك المرحلة بعد خسارة اللقب المحلي أمام النصر.

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تشكيلة الهلال الرسمية، عبدالله المعيوف لحراسة المرمى، الدفاع الشهراني، علي آل بليهي، محمد جحفلي، محمد البريك، وفي الوسط محمد كنو، عبدالملك الخيبري، جوفينكو، إدواردو، هتان باهيري، وجوميز في الهجوم.

الهلال والدحيل بث مباشر، تبدأ المباراة بعد قليل، ووفرنا لكم روابط بث مباشر سريعة لمشاهدة اللقاء في حال انقطاعها يرجى تحديث البث من الضغط على أعلاه.

بث مباشر الهلال والدخيل لخويا سادس مواجهات المجموعة الثالثة لكل فريق تبدأ الآن وسنتابع معكم أهم أحداث لقاء الهللا والدحيل.

دخل الهلال مباراة اليوم أمام الدحيل مع الدقائق الأولى مهاجماً بهدف تسجيل هدف مبكر.