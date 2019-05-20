رياضة | انقسام داخل مجلس إدارة نادي الشرقية حول هوية المدرب الجديد لفريق الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقسام داخل مجلس إدارة نادي الشرقية حول هوية المدرب الجديد لفريق الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسود حالة من الانقسام داخل نادي الشرقية حول هوية المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا لطارق الصاوي.

ويتمسك الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع مدير فني من خارج المحافظة، بينما يطلب عدد كبير من الأعضاء جلب مدير فني شرقاوي.

ويسعى مسئولو النادي الشرقاوي للتوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق من أجل الإعداد للموسم الجديد.

وكان طارق الصاوي قد رحل عن تدريب الشرقية بعد الإخفاق في الصعود للدرجة الثانية، ليتولي تدريب فريق بورفؤاد.