رياضة | حكم مباراة الأهلي الأخيرة يدير موقعة تونسية بين النجم والصفاقسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم مباراة الأهلي الأخيرة يدير موقعة تونسية بين النجم والصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الكلاسيكو بين الصفاقسي وضيفه النجم الساحلي، المقررة بعد غد الأربعاء، ضمن الجولة 23 من الدوري التونسي.

سيكون الحكم المصري محمد عادل الحكم الرئيسي للقاء، ويساعده مواطناه تحسين أبو السادات، وأحمد علي.

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ويتنافس الفريقان على الانفراد بالمركز الثاني، وحسم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني برصيد 44 نقطة، وخلفه الصفاقسي بفارق الأهداف، بينما يتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، وذلك قبل 4 جولات على النهاية.

وكان محمد عادل أدار مباراة الأهلي ونادي إنبي في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.