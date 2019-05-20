رياضة | بعد تداول صورته.. رواد مواقع التواصل الاجتماعي لـ"محمد صلاح": التواضع نعمة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تداول صورته.. رواد مواقع التواصل الاجتماعي لـ"محمد صلاح": التواضع نعمة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " صورة للاعب ليفربول الإنجليزى، المصري محمد صلاح أثناء نومه في الطائرة مع فريقه أثناء سفرهم إلى العاصمة الإسبانية مدريد استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

الصورة هي من مقطع فيديو قام لاعب ليفربول الإنجليزي تشامبرلين بنشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لنجمنا المصري صلاح، وهو ينام بشكل عفوي على أرضية الطائرة، في مشهد نال إعجاب الملايين من عشاق الفرعون.

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وكانت من أهم التعليقات التى حصل عليها اللاعب المتواضع ، هو فرح الكثير من النشطاء برؤيته، حيث كانت أهم التعليقات تدور حول تواضع اللاعب وعدم اهتمامه بإلتقاط صورة له أثناء نومه ، وهو ما جعل البعض يقوم بالتعليق له بـ " التواضع نعمة". "

الجدير بالذكر أن صلاح هداف ليفربول سيلعب مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد فى الأول من يونيو المقبل.