رياضة | عاجل.. باريس سان جيرمان يوجه ضربة قوية لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. باريس سان جيرمان يوجه ضربة قوية لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حامل لقب الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، أن علاقته بمهاجمه الشاب كيليان مبابي ستستمر في الموسم المقبل، وذلك بعد تصريحات للأخير ألمح فيها الى إمكان رحيله إلى مكان آخر.

نشر النادي عبر حسابه على تويتر نصاً مكتوباً على صورة للاعب الشاب جاء فيه: "روابط قوية جداً تجمع باريس سان جيرمان بكيليان مبابي منذ عامين، والحكاية المشتركة ستتواصل في الموسم المقبل".

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وأثار مبابي علامات استفهام حول مستقبله بقوله بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2018-2019: "الوقت حان لتحمّل مسؤوليات أكبر، ربما في باريس سان جيرمان، أو في مكان آخر".

وكانت تقارير صحفية ربطت تلك التصريحات بانتقال اللاعب إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.