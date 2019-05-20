رياضة | بيرسيبوليس الإيراني يقهر السد القطري بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرسيبوليس الإيراني يقهر السد القطري بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي السد القطري خارج ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني 0-2 يوم الاثنين على ستاد آزادي في طهران، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل مهدي ترابي (16) وعلي عليبور (67) هدفي الفوز لصالح بيرسيبوليس.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً الأهلي السعودي مع ضيفه باختاكور الأوزبكي على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويتصدر السد ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مقابل 8 نقاط من خمس مباريات لباختاكور و7 لبيرسيبوليس و6 للأهلي، حيث ضمن السد التأهل إلى دور الـ16.