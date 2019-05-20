رياضة | تعرض ثلاثي الجونة لحادث سيارة دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرض ثلاثي الجونة لحادث سيارة دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أحمد ياسر ريان، وأحمد أباظة، لاعبي فريق الجونة، ومعهما الإنجليزي ويل رويال المعد البدني، لحادث تصادم على طريق رأس غارب اليوم، الاثنين.

تسبب انفجار إطار سيارة ريان، في اصطدامها بمقطورة على طريق رأس غارب في الخامسة والنصف عصرًا، وأنقذت العناية الإلهية اللاعبين والمعد البدني للفريق دون تعرضهم لأي إصابات.

واطمأن مسؤولو نادي الجونة والجهاز الفني واللاعبين على ريان وأباظة وويل رويال فور علمهم بالحادث، وينتظم الثلاثي بشكل طبيعي في مران اليوم.