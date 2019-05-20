رياضة | مبابي يوجه رسالة نارية إلى ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يوجه رسالة نارية إلى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن منافسته للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، على جائزة الحذاء الذهبي للدوريات الخمس الكبرى.

وأكد مبابي، أنه فخور بمنافسة ميسي، ولديه القناعه بالفوز بالجائزة لهذا الموسم، رغم تفوق ميسي بأربع أهداف، ويتبقى مباراة واحدة على نهاية الموسم.

Advertisements

وقال مبابي تصريحات اليوم صحفية اليوم، "أخبر نفسي أنه حتى لو خسرت معركة الحذاء الذهبي ، فهي ستكون لميسي، أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري أنني أظن أنه يمكنني الحصول عليها حتى آخر مباراة ، لكن الأمر لم ينته بعد، وأنا متأكد أنه لن يكون عامي الأخير للمنافسة على هذه الجوائز".

وتوج مبابي، بجائزة أفضل لاعب واعد في فرنسا للموسم الثالث على التوالي ، وكذلك توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي