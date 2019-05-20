رياضة | 6 أندية تفاوض حماده جلال للتعاقد معه الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أندية تفاوض حماده جلال للتعاقد معه الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت العديد من أنديه دوري القسم الثاني في مفاوضات مع المهاجم حماده جلال وذلك من أجل الحصول على خدماته في الموسم الكروي الجديد 2019\2020 .

وكشف جلال خلال تصريحة للفجر الرياضي بأن هناك 6 انديه قامت بالتفاوض معة للحصول على خدماتة وهي كل من الأوليمبي ومنتخب السويس، والرجاء، والمنصورة، والالومنيوم، وبني سويف.

والجدير بالذكر أن حماده جلال كان قد انضم للترسانه الموسم الماضي حيث خاض نصف عام مع نادي الترسانه والنصف الآخر مع نادي فاركو ليصبح اللاعب حرا الآن قبل حسم وجهتة المقبلة.