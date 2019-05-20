رياضة | الكشف عن موقف بوطيب من المشاركة أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف بوطيب من المشاركة أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن مباراة الإياب أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الافريقية يوم الأحد المقبل بعد حصوله على إنذار ثاني في مواجهة الذهاب بين الفريقين أمس الأحد.

المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك سيخضع لاختبار طبي في الساعات المقبلة لحسم موقفه بشكل نهائي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

بوطيب خضع لاختبار طبي قبل السفر إلى المغرب وخوض مباراة الذهاب أمام بركان لكنه لم يتجاوزه وتبين عدم قدرته على المشاركة في اللقاء.

Advertisements

وتعتبر فرص اللاعب قوية في اللحاق بلقاء الإياب لكن جروس يرفض فكرة المجازفة به حال عدم اكتمال شفائه بنسبة 100% حتى لا يخسر تغيير وخروج اللاعب مصابًا.

وحال عدم لحاق بوطيب بالمواجهة سيشارك كهربا في مركز المهاجم الصريح خلال المباراة بدلًا من مركز الجناح الأيمن بعدما شارك وأجاد في هذا المركز من قبل.

يذكر أن الزمالك خسر بهدف نظيف أمام نهضة بركان المغربي في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد.