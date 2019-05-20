رياضة | إشادة خاصة من مدرب الزمالك بعمر صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادة خاصة من مدرب الزمالك بعمر صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من الخسارة التي تلقاها الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية لكن تألق عمر صلاح الحارس الصاعد كان ملحوظ وبشدة بعد تصديه لأكثر من فرصة محققة.

السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك حرص على الإشادة بعمر صلاح عقب اللقاء وأثنى على تركيزه وعدم تأثره بالضغوطات، وأشار إليه أنه يتوقع له مستقبل واعد مع الفريق وسيحصل على فرصته في الموسم المقبل بشكل كبير.

جروس عقد مع الحارس جلسة منفردة وأوضح له أن الزمالك حال تتويجه بالبطولة الافريقية سيكون له له دور كبير فيها بعد الفرص العديدة التي تصدى لها.

وكانت مشاركة عمر صلاح في لقاء الأمس اضطرارية بسبب إصابة عماد السيد وإيقاف جنش.