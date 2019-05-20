رياضة | ملعب السكة يستقبل مباريات إف سي مصر بالدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب السكة يستقبل مباريات إف سي مصر بالدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤلى نادى أف سى مصر على اللعب على ملعب نادى السكة الحديد الموسم القادم بالدوري الممتاز، بعد التطوير وأصبح مجهزة لخوض المباريات عليه بعد بطولة إفريقيا حيث الملعب أصبح مجهزة فنينأ وامنيأ.

ويضع مسؤلو السكة الحديد اللمسات النهائية على الملعب قبل تسليمه بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة وذلك استعداداً لبطولة أمم إفريقيا والمقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.

ويشهد استاد السكة تطوير كبير في الملعب وغرف الملابس، ومن المقرر أن يخوض فريق زيمبابوي تدريباته على ملعب السكة ويلعب فريق زيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية واوغندا.

وصرح محمد نافع عضو مجلس إدارة نادى السكة بأنه أكثر من نادى في الدوري الممتاز يريد اللعب على ملعب السكة الحديد بعد تطويره