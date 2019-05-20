شكرا لقرائتكم خبر عن عمر صلاح: لن نرضى إلا باللقب وسنهدى الكأس للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى عمر صلاح، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، سعادته بالأداء الذى قدمه أمام نهضة بركان المغربى، رغم الخسارة بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما، مساء أمس الأول، ضمن منافسات ذهاب نهائى كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية».

وقال حارس القلعة البيضاء، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «أتدرب منذ بداية الموسم بشكل جيد، وكنت أعلم أنه فى أى وقت سيحتاجنى الجهاز الفنى سأكون على قدر المسؤولية، وتحديت كافة الظروف، ونجحت فى إثبات نفسى أمام نهضة بركان».

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وأضاف عمر صلاح: «استفدت من خبرات الحارس الأساسى، وعماد السيد خلال الفترة الماضية، وكانوا يعطوننى النصائح ولا يبخلون عنى بأى شىء، وأتدرب وكأنى أشارك أساسيا، وجميع اللاعبين تحدثوا معى قبل المباراة وتعهدت على تقديم مباراة مميزة».

وأشار إلى أنه كان عند حسن ظن الجميع خلال اللقاء، مضيفا أن جميع اللاعبين تعاهدوا عقب المباراة على تقديم أداء بروح قتالية على ملعب برج العرب، وستكون الكأس هدية لجماهير القلعة البيضاء.

وشدد حارس الزمالك الشاب على أنهم لن يرضوا إلا بلقب الكونفيدرالية خلال مواجهة الأحد المقبل، الذى من المنتظر أن يكون فيها الملعب ممتلئا عن آخره بالجماهير البيضاء.

ووجه عمر صلاح شكرا خاصا إلى شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى خلال الفترة الماضية بعد اعتماده عليه فى المباريات، موضحا أنه يسعى بكل قوة إلى حجز مقعد أساسى فى التشكيلة للفراعنة خلال الفترة المقبلة.