شكرا لقرائتكم خبر عن «بطاقة المشجع».. شرط الحصول على تذاكر «أمم إفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اشترطت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، برئاسة هانى أبوريدة، على كل مشجع استخراج «بطاقة مشجع» كشرط لشراء تذاكر حضور أى مباراة فى البطولة التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل، وألزمت كل فرد فى الأسرة باستخراج البطاقة حتى يحصل على تذكرته، ولا يجوز حصول فرد واحد فى الأسرة على البطاقة دون بقية أفراد الأسرة.

ووضعت اللجنة معايير حضور المباريات بالسماح لكل مشجع بالحصول على 5 تذاكر فى كل مباراة، بشرط امتلاك كل مشجع بطاقة التشجيع التى يتم استخراجها عن طريق الموقع الإلكترونى للجنة المنظمة للبطولة، أو من خلال منافذ البيع أثناء شراء التذاكر.

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وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن هناك إقبالا كبيرا من الجماهير على استخراج البطاقة، لافتًا إلى تسخير كافة الإمكانيات حتى يتم تطبيق نظام حضور المباريات فى البطولة، تمهيدا لتطبيقه فى مسابقة الدورى الممتاز، الموسم المقبل، لإعادة الجماهير مرة أخرى بشكل منتظم إلى المباريات المحلية عقب البطولة الإفريقية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هذا النظام كان مطبقا فى بطولة كأس العالم فى روسيا، ويتم من خلاله استخدام البطاقات فى المرور عبر البوابات والأجهزة الإلكترونية التى تتعامل مع البطاقة.

من جهة أخرى قال تامر مرتضى، رئيس مجلس إدارة «آروما ستوديوز» التى صممت تميمة البطولة «توت»، إن الموعد الأول لظهور التميمة كان فى 10 إبريل الماضى، لكنهم فضلوا بث تسجيل فيديو مع الرسم ليرتبط به الجمهور أكثر، فتم تأجيل الإطلاق إلى الشهر الجارى، كما يجرى إعداد فيديو آخر لطرحه قبل البطولة لتقديم شخصية توت أكثر للجماهير، موضحًا أنه تم صناعة تمثال يدوى لـ «توت» نحته الفنان محمود المصرى فى وقت قياسى، ووضع الموسيقار أمير هداية، الموسيقى المصاحبة للشخصية التى عمل عليها ما يقرب من 100 فنان مصرى.