شكرا لقرائتكم ريال مدريد يجدد عقد كروس حتى عام 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 21:14

مدريد - أ ف ب - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم (الإثنين) تمديد عقد لاعب خط وسطه الألماني طوني كروس حتى عام 2023، في إشارة الى تعويل النادي عليه في خضم عملية إعادة بناء يعتزم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان القيام بها في فريقه.



وأصدر النادي الملكي بيانا جاء فيه "ريال مدريد وطوني كروس توصلا الى اتفاق يقضي بتمديد عقد اللاعب حتى 30 حزيران (يونيو) 2023".

وكان عقد كروس (29 عاما) الذي انضم الى ريال في عام 2014 قادما من بايرن ميونيخ الألماني بعدما ساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال البرازيل، ينتهي في عام 2022.

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وخلال هذه الفترة، توج كروس مع الفريق الإسباني بـ12 لقبا، أبرزها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا في 2016 و2017 و2018. وسجل الألماني 13 هدفا في 233 مباراة مع نادي العاصمة الإسبانية.

ويأتي تمديد عقد كروس الذي تحول الى ركيزة في خط وسط تشكيلة النادي الملكي، بعد موسم مخيب للآمال للفريق، شهد تراجعه محليا وفقدانه لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتشير التقارير الإسبانية الى أن زيدان الذي عاد الى الإدارة الفنية للفريق خلال الموسم خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري، بعد رحيله بنهاية موسم 2017-2018، يعتزم التخلي عن عدد من لاعبيه تحضيرا للموسم المقبل، وبذل نشاط كبير في سوق الانتقالات، وسط ترجيحات برغبته بضم لاعبين بارزين من أمثال البلجيكي إدين هازار مهاجم تشلسي الإنكليزي حاليا، والفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي.