المدرب أبيلاردو يودع نادي ألافيس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ودع المدرب الإسباني أبيلاردو فيرنانديز نادي ألافيس في حفل أقيم يوم الاثنين رفقة رئيس النادي ألفونسو فيرنانديز والمدير الرياضي سيرخيو فيرنانديز، مؤكدا أنه سيفتقد كثيرا لمدينة فيتوريا معقل النادي.
وقال أبيلاردو خلال المؤتمر الصحفي الذي ودع فيه ألافيس وجماهيره: أنا أعرف نفسي، أعلم أنني في العام المقبل لن أكون حاضرا بنسبة 100%، لقد ارتكبت هذا الخطأ مع خيخون ولا أرغب في الوقوع فيه مرة أخرى، لقد كنت صادقا مع النادي وأخبرتهم بأن يبحثوا عن بديل.
وأضاف: لا يسعني إلا النطق بالشكر والامتنان لألافيس، لا زلت أتذكر ذلك اليوم الذي جئت فيه، لقد كانت لحظة معقدة، قليل هم من كانوا يثقون في مدرب مثلي.
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