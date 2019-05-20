شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يشكل لجنة خاصة لموقعة نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادي الزمالك أعلن حالة الطوارئ القصوى قبل أيام قليلة من خوض مباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المقرر لها يوم الأحد المقبل، بملعب برج العرب بالإسكندرية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الزمالك يشكل لجنة خاصة لموقعة نهائى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.