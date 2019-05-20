شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المحلة يشكو إدارة ناديه ويطالبهم بمستحقاته .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد السيد الجناح الأيسر لنادي غزل المحلة بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه للمطالبة بصرف قيمة عقده ومصاريف علاجه بعد إصابته بجلطة في العين اليسرى، عقب مباراة غزل المحلة أمام نبروه بدوري القسم الثاني في الموسم قبل الماضي .

وطالب اللاعب بالحصول علي قيمة عقده بالكامل والمقدرة ب600 الف جنيه موزعة على ثلاث مواسم بالإضافة لمصاريف علاجه التي تخطت حاجز المائة الف جنيه والتي لم يتحمل منها النادي أي شئ .

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كما قام اللاعب بتوكيل محامي متخصص في الشئون الاقتصادية لرفع دعوي عاجلة امام المحكمة الاقتصادية وذلك للمطالبة بصرف جميع مستحقاته لدى النادي .

وأكد أحمد السيد أنه لم يحصل من إدارة النادي سوى على 25% من قيمة عقده بالاضافة لمرتب أربع شهور قبل أن تقرر إدارة النادي فسخ العقد مع اللاعب دون النظر لظروفه الصحية .

يذكر أن احمد السيد من ناشئي غزل المحلة وتم تصعيده للفريق الاول منذ ثلاث مواسم ثم انتقل لفريق شربين علي سبيل الاعارة في وساهم في بقاء الفريق في دوري القسم الثاني ليعود مرة أخرى لغزل المحلة ويشارك مع زعيم الفلاحين في معظم مباريات دوري القسم الثاني في الموسم قبل الماضي قبل اصابته المفاجئة بجلطة في الوريد المتجه لعين اليسري ليبتعد اللاعب عن المشاركة فى المباريات لتقرر ادارة النادي فسخ العقد معه قبل ان يتقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد النادي للمطالبة بكامل قيمة عقده مع النادي .