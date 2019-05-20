شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد صلاح ينام على الأرض.. وهذا رد فعل تشامبرلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر ألكسندر مارك تشامبرلين فيديو طريفًا يجمعه بالنجم المصري محمد صلاح في الطائرة أثناء السفر إلى إسبانيا لإقامة معسكر تحضيري مغلق قصير خلال الفترة الحالية قبل مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر استورى انستجرام.

وداعب تشامبرلين صلاح، الذي قام بالنوم على الأرض، وعلق الأول: «هذا هو الملك المصري محمد صلاح.. الملك المصري يحتاج للنوم».

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ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر لها الأول من شهر يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقرر المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إقامة معسكر مغلق للفريق في مدينة ماربيا الإسبانية من 20 مايو الجاري إلى 27 من الشهر نفسه.