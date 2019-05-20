شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم الإثنين، بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة، استعدادا لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غد الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس.

Advertisements

وتضم القائمة 20 لاعبا، من بينهم الثنائي الناشئ محمد عبدالخالق الذي يشغل مركز الظهير الأيمن والذي تألق خلال الفترة الأخيرة بتدريبات الفريق، فضلا عن تألقه في المباريات الودية، وزميله أيمن ندا، لاعب خط الوسط المهاجم، الذي ظهر بمستوى طيب خلال المباراة الودية التي جمعت بين المصري والإسماعيلي الأسبوع الماضي والتي نجح خلالها اللاعب في إحراز هدف جميل توج به مجهوداته طوال المباراة.

فيما يغيب عن المباراة الثنائي النيجيري إيزي إيميكا وزميله أوستين أموتو بعد حصول الأول على الإنذار الثالث خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة، فيما يغيب الثاني لشعوره بشد في العضلة الضامة، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاستبعاده من القائمة حتى يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

واللاعبون المختارون للقائمة هم: أحمد مسعود، محمد شحاتة لحراسة المرمى، أحمد شوشة، إسلام أبوسليمة، كريم العراقي، عبدالناصر دي ماريا، والناشئان حسام أشرف ومحمد عبدالخالق لخط الدفاع. سعيدو سينبوري، فريد شوقي، عمرو موسى، محمد جابر، حسين رجب، إيزيكال باسي، إسلام عيسى، أحمد ياسر، عمر كمال، والناشئ أيمن ندا لخط الوسط. محمد جريندو، ومحمود وادي لخط الهجوم.