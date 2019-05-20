شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل يواجه أزمة بسبب صورته مع «أردوغان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن صورة للدولى الألمانى السابق مسعود أوزيل، نجم فريق أرسنال الإنجليزى، برفقة خطيبته أمينة جولزيه، يتوسطهما الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وذلك على مائدة الإفطار بمناسبة شهر رمضان بقصر طولمة باغشة الواقع بمدينة إسطنبول.

وقالت الصحيفة، إن هذه الصورة أثارت أزمة مجددًا لنجم المدفعجية، بعد عام من الصورة التى انتشرت لأوزيل إلى جانب زميله جوندوجان، لاعب مانشستر سيتى، وهما يقدمان التحية للرئيس التركى خلال الحملة الرئاسة للانتخابات فى تركيا، حيث فتح الاتحاد الألمانى النار على الثنائى وانتهى الأمر باعتزال أوزيل اللعب دوليا واتهم رئيس الاتحاد الألمانى بالعنصرية.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة، أن أردوغان (65 عامًا) قام بدعوة أوزيل، الذى له جذور عائلية من تركيا، وعائلته فى وليمة فى قصر دولما باهتشى فى إسطنبول.

وأثار نجم الجانرز المزيد من الجدل عندما دعا أردوغان لحضور حفل زفافه، وطلب من الرئيس التركى أن يكون شاهداً على زواجه.

وعلق أوزيل حينها بأن صورته مع أردوغان «لا علاقة لها بالسياسة أو الانتخابات»، وإنما يتعلق الأمر بأعلى منصب فى بلاد والديه و«علينا احترامه».

وهاجم العديد من المواقع أوزيل واصفين نجم الجانرز بأنه «ضيف دائم فى قصر الدكتاتور»، وشددت صحيفة «بيلد» على العلاقة الوثيقة بين الرئيس واللاعب حتى إن أردوغان على قائمة المدعوين لحفل زفاف أوزيل على خطيبته أمينة فى السابع من الشهر القادم.