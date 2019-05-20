فريق جدة يتوج بلقب زايد الرياضية لسيدات هوكي الجليد في نسختها الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبوظبي حقق فريق جدة السعودي لهوكي الجليد لقب بطولة زايد الرياضية الأولى لهوكي الجليد والتي أقيمت بصالة الرياضات الجليدية في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي بعد تغلبه على فريق ستورمز أبوظبي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية أمس الأول ، فيما حقق المركز الثالث فريق البحرين بتحقيقه الفوز بثلاثية نظيفة على حساب ذيبز العين في اليوم الختامي للمنافسات التي أنطلقت قبل 5 أيام بمشاركة 6 فرق ، وأقيمت مراسم تكريم الفريق عقب ختام المنافسات بحضور هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات الجليدية وجمعة الظاهري الأمين العام لإتحاد الامارات للرياضات الجليدية وعدد من موظفي الاتحاد ومتابعي هوكي الجليد ، وتعتبر البطولة فرصة كبيرة لسيدات هوكي الجليد بإقامة النسخة الأولى لهذه المسابقة بمشاركة فرق خليجية من البحرين والسعودية بهدف نشر اللعبة على مستوى واسع في دول الخليج ، ووضعت اللجنة المنظمة لبطولة زايد الرياضية هدفها في إقامة مثل هذه المسابقة لتنويع الرياضات التي تقام في البطولة وإستهداف فئة مختلفة وجديدة من المتابعين والجماهير والرياضيين المهتمين بمختلف الرياضات.



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