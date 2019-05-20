شكرا لقرائتكم ستيف كلارك مدرباً جديداً لمنتخب اسكتلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم في بيان يوم الاثنين تعيين ستيف كلارك مدربا جديدا للمنتخب الأول في عقد مدته ثلاثة أعوام حتى نهايات كأس العالم 2022.

وترك المدرب البالغ عمره "55 عاما" تدريب كيلمارنوك ليخلف أليكس مكليش الذي أقُيل من منصبه عقب بداية مخيبة للآمال في تصفيات بطولة أوروبا 2020 شهدت خسارة محرجة 3-صفر خارج الديار أمام قازاخستان.

واخُتير كلارك مدرب العام في اسكتلندا هذا الموسم عقب قيادة كيلمارنوك لاحتلال المركز الثالث في الدوري الممتاز وهو أعلى ترتيب للفريق في المسابقة منذ عام 1966.

ونقل بيان الاتحاد الاسكتلندي عن كلارك قوله :إنه شرف كبير تعيني مدربا للمنتخب . وسأتولى هذه المسؤولية بكل فخر والتزام، أعتقد بشدة أن لدينا مجموعة موهوبة من اللاعبين القادرين على النجاح على المستوى الدولي. أتطلع للعمل معهم ومساعدهم على تحقيق هذه الطموحات.

وعمل كلارك، مدرب وست بروميتش ألبيون وريدينغ السابق، كمدرب مساعد تحت قيادة رود خوليت في نيوكاسل يونايتد وجوزيه مورينيو في تشيلسي وجيانفرانكو زولا في وست هام يوناتيد وكيني دالغليش في ليفربول.

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وقاد مكليش اسكتلندا لتحقيق خمسة انتصارات لكنه مني بسبع هزائم خلال فترته الثانية مع المنتخب الوطني لكنه قاد الفريق لضمان مقعده في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 بعد تصدر مجموعته في دوري الأمم.

وتتطلع اسكتلندا، التي تقبع في المركز الخامس في مجموعتها بعد مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا، لإنهاء انتظار دام 22 عاما لبلوغ نهائيات بطولة كبرى.

ويريد كلارك من لاعبيه أن يسيروا على خطى منتخب اسكتلندا للسيدات الذي سيشارك لأول مرة في كأس العالم الشهر المقبل في فرنسا.

وقال كلارك مدافع سانت ميرين وتشيلسي السابق الذي خاض ست مباريات دولية مع اسكتلندا :أقدر انتظار جماهير اسكتلندا فترة طويلة لترى منتخب الرجال يتأهل إلى بطولة كبرى، الآن لدينا منتخب السيدات في كأس العالم بفرنسا الصيف الحالي وهذا يمثل دافعا لتكرار ما حققته شيلي كير وفريقها بتأهلنا إلى بطولة أوروبا 2020، نعتقد أنه بإمكاننا التأهل ونتطلع لهذا المشوار مع اللاعبين والجماهير بداية من مواجهة قبرص وبلجيكا الشهر المقبل.

وتستضيف اسكتلندا منتخب قبرص في الثامن من يونيو حزيران المقبل قبل زيارة بلجيكا بعدها بثلاثة أيام ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضا روسيا وقازاخستان وسان مارينو.