بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الخسارة بهدف فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

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ويستعد الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى إياب البطولة الكونفدرالية، حيث سيسعى الفريق الأبيض لتعويض خسارته فى الذهاب من أجل التتويج باللقب الأول للأبيض فى بطولة الكونفدرالية.
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