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بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الخسارة بهدف فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من المغرب، بعد خوض مباراة ذهاب نهائى البطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى على الملعب البلدى ببركان، والتى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف قاتل فى الدقيقة 94 سجله التوجولى لابا كودجو.

ويستعد الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى إياب البطولة الكونفدرالية، حيث سيسعى الفريق الأبيض لتعويض خسارته فى الذهاب من أجل التتويج باللقب الأول للأبيض فى بطولة الكونفدرالية.

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