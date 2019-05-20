شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفسر سبب ارتداء أيمن أشرف قناعاً فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسر الجهاز الطبي للأهلى سبب ارتداء أيمن أشرف مدافع الفريق قناعا خاصا خلال مباريات الفريق فى الفترة الحالية، بعد إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدوري العام، وأكد الجهاز الطبي أن ارتداء القناع لوقاية أنف المدافع الدولي من أي صدمات بعد تعرضه لإصابة فيها، مشددين أن إصابة اللاعب لن تعيقه عن المشاركة فى المباريات.

وعن تخلي أيمن أشرف عن القناع فى التدريبات أكد مسئولو الأهلى أن الاحتكاكات فى التدريبات تكون أقل من المباريات ،وبالتالي فاللاعب من الطبيعي أن لا يرتديه خلال التدريبات ولكن ارتدائه خلال المباريات يعد أمر ضرورى لحمايته.