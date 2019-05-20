اخبار الرياضه

الأهلي يفسر سبب ارتداء أيمن أشرف قناعاً فى المباريات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفسر سبب ارتداء أيمن أشرف قناعاً فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسر الجهاز الطبي للأهلى سبب ارتداء أيمن أشرف مدافع الفريق قناعا خاصا خلال مباريات الفريق فى الفترة الحالية، بعد إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدوري العام، وأكد الجهاز الطبي أن ارتداء القناع لوقاية أنف المدافع الدولي من أي صدمات بعد تعرضه لإصابة فيها، مشددين أن إصابة اللاعب لن تعيقه عن المشاركة فى المباريات.

وعن تخلي أيمن أشرف عن القناع فى التدريبات أكد مسئولو الأهلى أن الاحتكاكات فى التدريبات تكون أقل من المباريات ،وبالتالي فاللاعب من الطبيعي أن لا يرتديه خلال التدريبات ولكن ارتدائه خلال المباريات يعد أمر ضرورى لحمايته.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يفسر سبب ارتداء أيمن أشرف قناعاً فى المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا